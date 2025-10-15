Maybe you have read the post from October 10. 2025 on Dr. Reiner Fuellmich’s YouTube channel Reiner Fuellmich News Network:

We asked to send good thoughts and positive energy and healing light for Reiner’s jogging buddy, the family dog Jimbo. Here you can read the post and the many loving, beautiful and wonderful comments: https://www.youtube.com/post/UgkxAKY2KYUv7m7x_KpIUJ2-3qeeCp5f52kz

A Real-World Miracle: The Power of Collective Good Energy for Jimbo

The Maharishi Effect isn’t just abstract science—it’s happening right now, in the most personal ways. Take the story of Jimbo, the beloved family dog of Dr. Reiner Fuellmich and his wife, Inka.

For those who are not familiar with Dr. Reiner Fuellmich yet: Dr. Reiner Fuellmich, the renowned German lawyer and co-founder of the Corona Investigative Committee, who is also licensed to practice law in the State of California, has been unjustly in pretrial detention since October 2023 after being abducted unlawfully from Mexico on politically motivated charges related to his outspoken resistance against global overreach during the pandemic and more. Separated from his wife and home, the couple faces immense challenges, and their loyal companions Jimbo and Annie became a symbol of their shared resilience.

Last Sunday, October 5, 2025, Jimbo stopped walking altogether, his condition deteriorated rapidly, causing real concerns to Inka, who had held her ground in light of Reiner’s ongoing legal situation. On Dr. Reiner Fuellmich’s YouTube channel, the Reiner Fuellmich News Network—a platform dedicated to updates on Reiner’s step-by-step victory for freedom and health—we shared the news with the devoted followers.

We made a heartfelt plea: send good energy, prayers, and positive thoughts to Jimbo. The community responded in droves, flooding the comments and channels with waves of love, visualization, and coherent intention.

Then, the miracle: Yesterday, October 11, 2025, Jimbo miraculously felt much better

Jimbo got up with help from Inka and he walked into the yard, as if the collective field of compassion had reached him directly. Inka, overwhelmed with gratitude and joy, reached out personally: “People must know how powerful their good energy is. Reiner and I are utmost grateful for helping our lovely family dog Jimbo. Thank you from our highest heart frequency.”

Today Jimbo is more active and even walks the stairs.

Thank you

Thank you

Thank you

This isn’t coincidence—it’s the Maharishi Effect in action, scaled to one precious life. A global network of supporters, united in peace and prayer, created a coherent field that rippled across oceans to help Jimbo heal. It’s a testament to how your thoughts and intentions aren’t solitary; they interconnect, amplifying when aligned for good.

Inka asked that this story be shared here on Reiner’s Substack, so others can witness and harness this power. Inka says: “If your thoughts and prayers and good energy can lift our dog Jimbo from despair, imagine what it can do for justice, for Reiner’s freedom, for our world, for peace, for humanity”.

The Maharishi Effect: One of the Most Under-Reported Scientific Breakthroughs of the 20th Century

In 1974, a curious experiment unfolded that should have rewritten the headlines of history. Seven thousand advanced meditators gathered for three weeks, united by a singular intention: peace. The results were staggering, measurable, and defy conventional explanation. Independent observers documented a 16% drop in violent crime, declining suicide rates, fewer hospital admissions, and even a cooling of ongoing global conflicts.

No laws were changed

No treaties were signed

Yet, the world shifted

This phenomenon, dubbed the Maharishi Effect, suggests that when just 1% of a population practices coherent meditation it creates a measurable ripple effect, reducing societal stress, crime, and violence. This isn’t philosophy or wishful thinking. It’s physics, rooted in the measurable coherence of human consciousness.

The Experiment That Shocked Skeptics

The 1974 experiment wasn’t a one-off. In 1988, Washington, D.C., became a testing ground for this bold hypothesis. Four thousand meditators gathered, focusing on peace. By the third week:

homicides plummeted by 15%

emergency calls dropped

and even weather patterns reportedly stabilized

(Apparently the FBI quietly took notice, intrigued by the data.)

Skeptics dismissed the initial findings as a fluke, but the results kept coming. Over 50 peer-reviewed studies, including those published in the Journal of Crime and Justice (1988) and Social Indicators Research (1999), have replicated these effects across cities, states, and nations. From reduced crime in Merseyside, UK, to decreased war intensity in the Middle East, the pattern holds: group meditation correlates with measurable societal improvements.

Lynne McTaggart on Group Meditation for Peace: Collective Intention as a Global Force

Lynne McTaggart, bestselling author, has spent over 20 years merging quantum physics, consciousness, and spirituality. Dubbed the “Dalai Lama of the Quantum World,” she argues that our thoughts form a dynamic, interconnected “field.” Her work centers on group intention—a focused, collective practice surpassing solo meditation. When directed toward peace, it reduces conflict and heals participants, creating a ripple effect of harmony.

McTaggart’s Intention Experiments, inspired by the Maharishi Effect (where group Transcendental Meditation cut crime rates), involve thousands synchronizing for societal good. Backed by 41 experiments (37 with significant results), her peace-focused efforts show measurable impact.

Key Insights and Experiments + Heart Light Love

Unlike solo meditation, group intention creates a “mirror effect,” amplifying heart-based electromagnetic fields (5,000 times stronger than the brain’s).

Your heart generates an electromagnetic field 5,000 times stronger than your brain’s, extending 8–12 feet beyond your body. When thousands align in states of love, peace, or gratitude, this field scales exponentially, influencing the environment in ways we’re only beginning to understand. Dr. John Hagelin, a quantum physicist and TM researcher, puts it simply: “We are not isolated islands of consciousness. We are connected, like drops in the same ocean.”

Heart Light Love + Let there be light

Research at the University of Kassel, Germany, in 1997, showed that it is possible to produce visible light from the chest area under certain conditions.

The first condition is that the meditation technique must be heart-centered, not transcendent.

Secondly, a specific person with an actual need must be identified as a receiver of the transmitted light.

Under these conditions, a sustained light emission of 100,000 light photons per second was measured, where only the background count of 20 light photons per second was observed without meditation.

Imagine: Let there be light!

It has been measured that the human heart emits light photons: 20 light photons per second. With meditation and breathing exercises focused on the heart, it is possible to increase the emission of light photons from the human heart by a factor of 5000. So, your heart can emit 100,000 light photons per second! Isn’t that wonderful?

Let there be light

Modern neuroscience is catching up to what ancient texts have long claimed: consciousness isn’t confined to your skull. It broadcasts. Studies in Global Advances in Health and Medicine (2016) summarize decades of research showing that group meditation creates a measurable “field effect” that reduces societal stress markers.

The Science

Citing quantum entanglement and HeartMath Institute studies, Lynne McTaggart shows synchronized brainwaves and heart rhythms create a measurable field. Her work with scientists from Princeton and the University of Arizona confirms multi-day protocols reduce crime and polarization.

The Science Behind the Ripple

How does this work? It starts with the brain. Meditation (particularly TM) increases alpha and theta brainwave activity, states associated with calm, coherence, and deep relaxation. When thousands of people sync in this state, they create a measurable coherent field—not unlike tuning forks resonating together. But this field doesn’t stop at the individual. Together we are strong. Together for each other.

The Implications Are Staggering

If thought can lower crime and violence—or heal Reiner and Inka’s faithful companion Jimbo—what else can it shape? The Maharishi Effect challenges us to rethink the power of our minds. It suggests that consciousness is a tool—a technology—for transforming not just our inner world but the world around us.

This isn’t about becoming a monk or assembling 7,000 people. You don’t need a massive group to make a difference. You are already a transmitter. Your emotions, your state of being, are your remote control. Every thought, every feeling, sends a signal that ripples outward.

How to Shift Your Frequency

You can start today with simple practices to align your consciousness with peace and coherence:

10 Minutes of Meditation : Sit quietly, focus on your breath, or try a guided Meditation session. Many use the Heart Light Love heart-focused Breathing Technique that is available complimentary or for purchase. You are free to choose.

Slow, Deep Breathing : This calms your nervous system and amplifies your heart’s coherent field. The Heart Light Love heart-focused Breathing Technique includes calming breathing exercises.

Feel Gratitude in Your Body : Gratitude isn’t just a thought—it’s a frequency that shifts your electromagnetic field. The Heart Light Love heart-focused Breathing Technique includes gratitude exercises.

Turn Off Fear-Based Media: Fear disrupts coherence. Choose inputs that uplift and inspire.

Listen to the complimentary audio here on the Reiner Fuellmich News Network:

https://youtu.be/XHkZE86KekQ

You can purchase the audio download here: https://www.daisypapp.shop/listing/heart-light-love?product=2500

Your inner peace isn’t private.

Your inner peace ripples outward, influencing your family, your community, and beyond. In 1974, 7,000 people proved it.

The outpouring for Jimbo just proved it again. One person’s shift in consciousness can spark a chain reaction: one person to a family, a family to a community, a community to the world.

The (R)evolution Begins Inside

The Maharishi Effect isn’t just a scientific curiosity—it’s a call to action. Your state of consciousness matters. It shapes the world in ways we’re only beginning to measure. The question isn’t whether this phenomenon is real; the data—and stories like Jimbo’s—speak for themselves. The real question is: What frequency will you choose today?

The (r)evolution doesn’t start with protests or policies. It starts with you, right now, in the quiet of your own mind. Choose peace. Choose coherence. Watch the world change.

Sources:

Peer-reviewed studies on the Maharishi Effect document significant drops in crime during large group meditations (Journal of Crime and Justice, 1988).

The Washington, D.C. experiment, analyzed by independent criminologists, showed reduced violent crime during the meditation period (Social Indicators Research, 1999).

Physicist John Hagelin and others summarized 50+ replications across countries (Global Advances in Health and Medicine, 2016).

Lynn McTaggart: https://lynnemctaggart.com/intention-experiments/the-intention-experiment/

Update on Jimbo from Reiner Fuellmich News Network YouTube channel, October 2025. https://www.youtube.com/post/UgkxAKY2KYUv7m7x_KpIUJ2-3qeeCp5f52kz

For more, explore research from Maharishi International University or dive into the science of consciousness at truthabouttm.org. Support Reiner’s fight for freedom at icic.law.

Ein Wunder in der Wirklichkeit + Jimbo heilt

Dr. Reiner Fuellmich und seine Frau Inka sind sehr dankbar für all Ihre guten Gedanken und Ihre positive Energie für Jimbo.

Vielleicht haben Sie den Beitrag am 10. Oktober 2025 auf Dr. Reiner Fuellmichs YouTube-Kanal „Reiner Fuellmich News Network” gelesen:

Wir haben darum gebeten, gute Gedanken, positive Energie und heilendes Licht für Reiners Joggingpartner, den Familienhund Jimbo, übermitteln. Hier können Sie den Beitrag und die vielen liebevollen, schönen und wunderbaren Kommentare lesen: https://www.youtube.com/post/UgkxAKY2KYUv7m7x_KpIUJ2-3qeeCp5f52kz

Ein Wunder der Wirklichkeit: Die Kraft der kollektiven positiven Energie für Jimbo

Der Maharishi-Effekt ist nicht nur abstrakte Wissenschaft – er findet gerade jetzt statt, auf ganz persönliche Weise. Nehmen wir die Geschichte von Jimbo, dem geliebten Familienhund von Dr. Reiner Fuellmich und seiner Frau Inka.

Für diejenigen, die Dr. Reiner Fuellmich noch nicht kennen: Dr. Reiner Fuellmich, der renommierte deutsche Rechtsanwalt und Mitbegründer des Corona-Untersuchungsausschusses, der auch als Rechtsanwalt im Bundesstaat Kalifornien lizenziert ist, befindet sich seit Oktober 2023 ungerechterweise in Untersuchungshaft, nachdem er aufgrund politisch motivierter Vorwürfe im Hinblick auf seinen offenen Widerstand gegen die globale Übergriffigkeit während der Pandemie und darüber hinaus unrechtmäßig von Mexiko aus entführt wurde. Getrennt von seiner Frau und seinem Familienleben steht das Paar vor immensen Herausforderungen, und ihre treuen Begleiter Jimbo und Annie wurden zu einem Symbol für ihre gemeinsame Widerstandsfähigkeit.

Am vergangenen Sonntag, dem 5. Oktober 2025, hörte Jimbo ganz auf mit dem Laufen, sein Befinden verschlechterte sich rapide, was Inka, die angesichts der anhaltenden rechtlichen Situation von Reiner standhaft geblieben war, große Sorgen bereitete. Auf dem YouTube-Kanal von Dr. Reiner Fuellmich, dem Reiner Fuellmich News Network – einer Plattform, die sich den aktuellen Entwicklungen von Reiners schrittweisem Sieg für Freiheit und Gesundheit widmet – teilten wir die Neuigkeiten mit den treuen Anhängern.

Wir haben einen herzlichen Appell gestartet: Schickt Jimbo gute Energie, Gebete und positive Gedanken. Die Community hat darauf mit einer Flut von Kommentaren und Beiträgen reagiert, die voller Liebe, Visualisierungen und kohärenter Vorsätze waren.

Dann geschah das Wunder: Gestern, am 11. Oktober 2025, fühlte sich Jimbo auf wundersame Weise viel besser.

Jimbo stand mit Inkas Hilfe auf und ging in den Garten, als hätte ihn das kollektive Feld des Mitgefühls direkt erreicht. Inka, überwältigt von Dankbarkeit und Freude, wandte sich persönlich an uns: „Die Menschen müssen wissen, wie mächtig ihre gute Energie ist. Reiner und ich sind immens dankbar für die Hilfe für unseren lieben Familienhund Jimbo. Wir danken Ihnen mit höchster Herzensfrequenz.“

Heute ist Jimbo aktiver und läuft sogar Treppen.

Danke

Danke

Danke

Das ist nicht nur ein Wunder – es ist der Maharishi-Effekt, der auf ein einziges Leben wirkt. Ein weltweites Netzwerk von Befürwortern, die sich in Frieden und Gebet einig sind, hat ein kohärentes Feld geschaffen, das über Ozeane hinweg geschickt wurde, Jimbo bei seiner Genesung helfen. Es ist ein Beweis dafür, dass deine Gedanken und Absichten nicht alleine sind; sie sind miteinander verbunden und stärken sich noch, wenn sie für das Gute gebündelt werden.

Inka bat darum, diese Geschichte hier auf Reiners Substack teilen, damit viele diese Kraft miterleben und nutzen können. Inka sagt: „Wenn Ihre Gedanken, Gebete und gute Energie unseren Hund Jimbo von seiner Situation befreien können, stellen Sie sich vor, was sie für Gerechtigkeit, für Reiners Freiheit, für unsere Welt, für Frieden und für die Menschheit bewirken können.“

Der Maharishi-Effekt: Eine der nicht beachteten wissenschaftlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts

1974 fand ein kurioses Experiment statt, das die Schlagzeilen der Geschichte hätte umschreiben müssen. Siebentausend fortgeschrittene Meditierende fanden sich für drei Wochen ein, geeint durch eine einzige Absicht: Frieden. Die Ergebnisse waren verblüffend, messbar und widersprechen jeder herkömmlichen Erklärung. Unabhängige Beobachter dokumentierten einen Rückgang der Gewaltverbrechen um 16 %, sinkende Selbstmordraten, weniger Krankenhauseinweisungen und sogar eine Beruhigung der laufenden globalen Konflikte.

Es wurden keine Gesetze geändert

Es wurden keine Verträge unterzeichnet

Und doch veränderte sich die Welt

Dieses Phänomen, das als Maharishi-Effekt bezeichnet wird, legt nahe, dass bereits 1 % der Bevölkerung, die kohärente Meditation praktiziert, einen messbaren Welleneffekt erzeugt, der gesellschaftlichen Stress, Kriminalität und Gewalt reduziert. Das ist keine Philosophie oder Wunschdenken. Es ist Physik, die in der messbaren Kohärenz des menschlichen Bewusstseins begründet ist.

Das Experiment von 1974 war kein Einzelfall. Im Jahr 1988 wurde Washington, D.C., zum Testfeld für diese gewagte Hypothese. Viertausend Meditierende trafen sich und konzentrierten sich auf den Frieden. In der dritten Woche:

sanken die Mordfälle um 15 %

die Notrufe gingen zurück

und sogar die Wetterverhältnisse stabilisierten sich Berichten zufolge

(Anscheinend nahm das FBI stillschweigend Notiz davon und war von den Daten fasziniert)

Skeptiker taten die ersten Ergebnisse als Glückstreffer ab, aber die Ergebnisse hielten an. Über 50 von Fachkollegen begutachtete Studien, darunter solche, die im Journal of Crime and Justice (1988) und in Social Indicators Research (1999) veröffentlicht wurden, haben diese Effekte in Städten, Bundesstaaten und Nationen bestätigt. Von der Verringerung der Kriminalität in Merseyside, Großbritannien, bis hin zur Abnahme der Kriegsintensität im Nahen Osten gilt das Muster: Gruppenmeditation korreliert mit messbaren gesellschaftlichen Verbesserungen.

Lynne McTaggart über Gruppenmeditation für den Frieden: Kollektive Gedanken als globale Kraft

Die Bestsellerautorin Lynne McTaggart beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Verbindung von Quantenphysik, Bewusstsein und Spiritualität. Die als „Dalai Lama der Quantenwelt” bezeichnete Autorin argumentiert, dass unsere Gedanken ein dynamisches, miteinander in Kontakt stehendes „Feld” bilden. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Gruppenintention – eine fokussierte, kollektive Praxis, die über die Einzelmeditation erhaben ist. Wenn sie auf Frieden fokussiert ist, mindert sie Konflikte, heilt die Teilnehmer und erzeugt einen Welleneffekt der Harmonie.

McTaggarts Intentionsexperimente, inspiriert vom Maharishi-Effekt (bei dem transzendentale Meditation in Gruppen die Kriminalitätsrate senkte), beinhalten die Synchronisation Tausender Menschen zum Wohle der Gesellschaft. Gestützt auf 41 Experimente (37 davon mit signifikanten Ergebnissen) zeigen ihre auf Frieden fokussierten Bemühungen messbare Wirkung.

Wichtige Erkenntnisse und Experimente + Herz, Licht, Liebe

Im Vergleich zur Einzelmeditation erzeugt die Gruppenintention einen „Spiegeleffekt“, der die elektromagnetischen Felder des Herzens (die 5.000 Mal stärker sind als die des Gehirns) stärkt.

Ihr Herz erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das 5.000 Mal stärker ist als das Ihres Gehirns und sich 2,5 bis 3,5 Meter über Ihren Körper hinweg ausdehnt. Wenn sich Tausende in einem Gefühl der Liebe, des Friedens oder der Dankbarkeit einen, wächst dieses Feld exponentiell und beeinflusst die Umgebung auf eine Weise, die wir erst allmählich begreifen beginnen. Dr. John Hagelin, Quantenphysiker und TM-Forscher, bringt es auf den Punkt: „Wir sind keine isolierten Inseln des Bewusstseins. Wir sind miteinander verbunden, wie Tropfen im selben Ozean.”

Herz Licht Liebe + Es werde Licht

Forschungen an der Universität Kassel im Jahr 1997 haben gezeigt, dass es mit bestimmten Voraussetzungen möglich ist, sichtbares Licht im Brustbereich erzeugen.

Die erste Bedingung ist, dass die Meditationstechnik herzzentriert und nicht transzendent ist.

Zweitens kommt eine bestimmte Person mit einem tatsächlichen Bedürfnis als Empfänger des übertragenen Lichts in Frage.

Auf diese Weise konnte eine anhaltende Lichtemission von 100.000 Lichtphotonen pro Sekunde gemessen werden, während ohne Meditation nur eine Hintergrundstrahlung von 20 Lichtphotonen pro Sekunde beobachtet wurde.

Stellen Sie sich vor: Es werde Licht!

Es wurde gemessen, dass das menschliche Herz Lichtphotonen aussendet: 20 Lichtphotonen pro Sekunde. Mit Meditation und Atemübungen, die sich auf das Herz konzentrieren, ist es möglich, die Emission von Lichtphotonen vom menschlichen Herzen um den Faktor 5000 erhöhen. Ihr Herz kann also 100.000 Lichtphotonen pro Sekunde emittieren! Ist das nicht wunderbar?

Es werde Licht

Die moderne Neurowissenschaft holt auf, was alte Texte schon lange behaupten: Das Bewusstsein ist nicht auf Ihren Schädel beschränkt. Es sendet stetig. Studien in Global Advances in Health and Medicine (2016) bringen jahrzehntelange Forschungen ans Licht, die zeigen, dass Gruppenmeditation einen messbaren „Feldeffekt” erzeugt, der gesellschaftliche Stressmarker reduziert.

Die Wissenschaft

Anhand von Studien über Quantenverschränkung und des HeartMath Institute zeigt Lynne McTaggart, dass synchronisierte Gehirnwellen und Herzrhythmen ein messbares Feld erzeugen. Ihre Forschungsarbeit mit Wissenschaftlern von Princeton und der University of Arizona bestätigt, dass mehrtägige Protokolle Kriminalität und Polarisierung reduzieren.

Die Wissenschaft hinter der Welle

Wie funktioniert das? Es beginnt im Gehirn. Meditation (insbesondere TM) erhöht die Alpha- und Theta-Gehirnwellenaktivität, Phasen, die mit Ruhe, Kohärenz und großer Ruhe verbunden sind. Wenn Tausende von Menschen sich in diesem Rhythmus synchronisieren, erzeugen sie ein messbares kohärentes Feld – ähnlich wie bei miteinander schwingenden Stimmgabeln. Aber dieses Feld beschränkt sich nicht auf den Einzelnen. Miteinander sind wir stark. Miteinander für einander.

Die Tragweite ist atemberaubend

Wenn Gedanken Kriminalität und Gewalt verringern können – oder Reiner und Inkas treuen Begleiter Jimbo heilen können –, was können sie dann noch bewirken? Der Maharishi-Effekt fordert uns auf, die Kraft unseres Geistes neu überdenken. Er legt nahe, dass das Bewusstsein ein Werkzeug ist – eine Technologie –, mit der wir nicht nur unsere innere Welt, sondern auch die Welt um uns herum verändern können.

Es geht nicht darum, Mönch werden oder 7.000 Menschen um sich scharen. Es braucht keine riesige Gruppe, um etwas bewirken. Sie sind bereits ein Sender. Ihre Emotionen, Ihr Befinden sind Ihre Fernbedienung. Jeder Gedanke, jedes Gefühl sendet ein Signal aus, das sich nach außen ausbreitet.

Wie Sie Ihre Frequenz ändern können

Sie können noch heute mit einfachen Übungen beginnen, die Ihr Bewusstsein auf Frieden und Kohärenz lenken:

10 Minuten Meditation : Setzen Sie sich ruhig hin, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung oder probieren Sie eine geführte Meditationssitzung. Viele nutzen die Herz-fokussierte Atemtechnik „Herz Licht Liebe“ , die als Geschenk oder erwerbbar ist. Sie haben die freie Wahl.

Ruhiges, tiefes Atmen: Dies beruhigt Ihr Nervensystem und stärkt das Kohärenzfeld Ihres Herzens. Die Herz-fokussierte Atemtechnik „Herz Licht Liebe“ beinhaltet gute Atemübungen.

Fühlen Sie Dankbarkeit in Ihrem Körper : Dankbarkeit ist nicht nur ein Gedanke – sie ist eine Frequenz, die Ihr elektromagnetisches Feld ändert. Die Herz-fokussierte Atemtechnik „Herz Licht Liebe“ beinhaltet Dankbarkeitsübungen.

Schalten Sie angstbasierte Medien weg: Angst stört die Kohärenz. Wählen Sie Inhalte, die Sie aufbauen und inspirieren.

Hören Sie das kostenfreie Audio auf dem Reiner Fuellmich News Network an: https://youtu.be/uF_oRSfIjpI

Sie können den Audio-Download hier erwerben:

https://www.daisypapp.shop/listing/herz-licht-liebe-atemtechnik?product=2500

Ihr innerer Frieden ist nicht privat

Ihr innerer Frieden breitet sich nach außen hin aus und beeinflusst Ihre Familie, Ihre Kommune und darüber weit in die Welt. Im Jahr 1974 haben 7.000 Menschen dies bewiesen.

Die Anteilnahme für Jimbo hat dies erneut bewiesen. Die Bewusstseinsänderung einer Person kann eine Kettenreaktion bewirken: von einer Person auf eine Familie, von einer Familie auf eine Kommune, von einer Kommune auf die Welt.

Die (R)Evolution beginnt im Inneren

Der Maharishi-Effekt ist nicht nur eine wissenschaftliche Kuriosität – er ist ein Aufruf damit Handeln in Bewegung kommt. Ihr Bewusstsein ist wichtig. Ihr Bewusstsein prägt die Welt auf eine Weise, die wir gerade erst ermessen beginnen. Die Frage ist nicht, ob dieses Phänomen real ist; die Daten – und Geschichten wie die von Jimbo – sprechen für sich. Die eigentliche Frage lautet: Welche Frequenz werden Sie heute wählen?

Die (R)Evolution beginnt nicht mit Protesten oder politischen Maßnahmen. Sie beginnt mit Ihnen, genau hier, heute, jetzt, in der Stille Ihres eigenen Geistes. Wählen Sie Frieden. Wählen Sie Kohärenz. Beobachten Sie, wie sich die Welt verändert.

Quellen:

Peer-Review-Studien mit dem Maharishi-Effekt belegen einen signifikanten Rückgang der Kriminalität während groß angelegter Gruppenmeditationen (Journal of Crime and Justice, 1988).

Das von unabhängigen Kriminologen analysierte Experiment in Washington, D.C. zeigte einen Rückgang der Gewaltkriminalität während der Meditationsphase (Social Indicators Research, 1999).

Der Physiker John Hagelin und andere sammelten mehr als 50 Wiederholungen in verschiedenen Ländern (Global Advances in Health and Medicine, 2016).

Lynn McTaggart: https://lynnemctaggart.com/intention-experiments/the-intention-experiment/

Aktuelles über Jimbo vom YouTube-Kanal „Reiner Fuellmich News Network“, Oktober 2025. https://www.youtube.com/post/UgkxAKY2KYUv7m7x_KpIUJ2-3qeeCp5f52kz

Weitere Informationen finden Sie in den Forschungsarbeiten der Maharishi International University oder tauchen Sie ein in die Wissenschaft des Bewusstseins bei truthabouttm.org. Unterstützen Sie Reiners Einsatz für die Freiheit bei icic.law.

Write a letter and/or postcard to Dr. Reiner Fuellmich:

JVA Bremervoerde

Dr. Reiner Fuellmich

Am Steinberg 75

D - 27432 Bremervoerde

Germany

Note: Only letters and postcards are delivered to Reiner. Books or parcels are not delivered to Reiner.

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If you would like to communicate directly with Inka Fuellmich and send support for Reiner’s freedom, please send your letter and/or donation to the following address:

Inka Fuellmich

c/o Daisy Papp Mindset Evolution Foundation

13300 S Cleveland Ave

Suite 56

Fort Myers, FL 33907 USA

Please be sure to include “Suite 56” in the address to ensure delivery. Your letter will be forwarded to Inka Fuellmich and your support is deposited in the Mindset Evolution Foundation’s special bank account for Reiner’s freedom.

Note: Checks can be processed successfully when you write your check “Pay in the order of:” Daisy Papp Mindset Evolution Foundation.

Write in the memo Inka and Reiner. Thank you.

The Fuellmich couple Reiner and Inka with the family dogs Annie and Jimbo appreciate you consider donating and helping for Reiner’s freedom.

Funds build the basis for a successful appeal on the court’s opinion and help with the legal fees for Reiner’s freedom.

Thank you

Thank you

Thank you