Dr. Reiner Fuellmich

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Maxine Freeland
Oct 15

I’m so happy to hear that Jimbo is recovering. I didn’t know he was sick. Now I’m sending healing Reiki to his continued recovery. 🙌🙌🙌🙌🙌

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Abigail Starke
Oct 15

🙏 🐕’s r 🎁’s from God.

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