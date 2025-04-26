The words Paul Craig Roberts shares on the Institute for Political Economy are thought inspiring. You can read the complete article here: https://www.paulcraigroberts.org/2025/04/22/can-the-west-be-resurrected-from-the-dead/

We include the German translation to Paul Craig Roberts’ article below. German translation provided by ICIC.LAW.

The world is awake. Many million supporters for Reiner’s freedom, for freedom for all and for health come together and post and repost informative and encouraging memes, videos, articles, art, poetry and songs and more.

Now many million people around the world acknowledge that together we are strong and now many million people work together for each other.

David Sorensen from Stop World Control shared the following video with us.

For our German speaking and reading audience we share the German translation here:

Kann der Westen von den Toten wieder auferstehen?

April 22, 2025 | Categories: Articles & Columns (English original)

Liebe Leserinnen und Leser, die rechtswidrige Unterdrückung, der der „demokratische“ Staat Deutschland, ein Nachkomme der Nazi-Tyrannei, Dr. Reiner Fuellmich unterwirft, ist identisch mit der rechtswidrigen Verfolgung von Julian Assange durch die Regierungen Großbritanniens und der USA.

Was die westlichen Völker nicht wissen und nicht wissen wollen, ist, dass sie nicht mehr in Demokratien leben. Sie leben in Tyranneien, in denen sie keine verlässlichen Rechte haben. Die inszenierte „Covid-Pandemie“ hat perfekt gezeigt, dass die bürgerliche Freiheit in der westlichen Welt völlig tot ist.

US-Präsident Donald Trump, ein mutiger Mann, anders als die Feiglinge unserer Zeit, hat das korrupte amerikanische und europäische Establishment herausgefordert. Er hat sich vorgenommen, die Grundsätze und Werte zu erneuern, die die westliche Welt groß gemacht haben. Aber hat er die Macht dazu? Das bleibt abzuwarten, doch ich unterstütze ihn.

Die Amerikaner haben jedoch zu lange gebraucht, um ihre Bedrohung wahrzunehmen und anzuerkennen. Trump hat die Herausforderung angenommen, nachdem die Fäulnis aller amerikanischen Werte und Prinzipien so lange institutionalisiert und in Stein gemeißelt war, dass die institutionalisierte Regierung gegen ihn ist, die Justiz gegen ihn ist, die Demokratische Partei und die RINO-Republikaner gegen ihn sind, die juristischen und journalistischen Fakultäten gegen ihn sind, die Universitäten, die Print-, TV- und NPR-Medien gegen ihn sind. Die Opposition des Establishments gegen Trump ist Ausdruck ihrer Ablehnung der Demokratie.

Nur die enteignete Mehrheit ist für Trump, und die hat keine Macht. Die Demokraten haben bewiesen, dass es ein Leichtes ist, ihnen die Stimmen zu stehlen, sie als Aufrührer zu verhaften, ihnen ihre Kinder wegzunehmen und sie aus ihren Jobs zu feuern, weil sie sich unzulässig geäußert haben. Das Biden-Regime hatte es geschafft, eine Regierung zu haben, in der es keine weißen heterosexuellen nichtjüdischen Männer in Führungspositionen gab und in der Beförderungen weißer heterosexueller Männer im Militär auf Eis gelegt wurden, um DEI (Diversity, Equity and Inclusion - Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration) voranzubringen. Die eklatante Diskriminierung weißer heterosexueller Männer war ein Verstoß gegen den 14. Verfassungszusatz und das Bürgerrechtsgesetz von 1964. Und die Justiz hat nichts dagegen unternommen. Aber die Justiz ist aktiv, um die Abschiebung von Illegalen zu verhindern, die kein Recht haben, sich in den USA aufzuhalten.

In Anbetracht der außergewöhnlichen Kräfte, die gegen Trump aufmarschiert sind, kann sich nur Gewalt gegen das mächtige antiamerikanische Establishment durchsetzen. Das amerikanische Volk versteht das nicht, und deshalb hat Trump nicht die Macht, sich durchzusetzen.

Wenn die Demokraten an die Macht zurückkehren, werden die Amerikaner eine Tyrannei erleben, wie es sie seit Stalin nicht mehr gegeben hat. Wie Cicero, der sein Bestes tat, um Rom zu retten, werden Trump und seine Unterstützer gejagt und vernichtet werden. Alle weißen Heterosexuellen werden unterdrückt, zu Bürgern zweiter Klasse degradiert und als unzuverlässige Elemente betrachtet, die ständig von der Regierung überwacht werden. Wir werden auf Beobachtungslisten für Terroristen gesetzt und als terroristische Gruppe eingestuft. Schon vor einigen Jahren sagte der Minister für Heimatschutz, ein Begriff aus der Nazizeit, dass sich der Schwerpunkt vom Krieg gegen den Terrorismus auf den „inländischen Terrorismus“ verlagert habe, womit weiße nichtjüdische Heterosexuelle gemeint waren, die für die Familie, das Leben und das Christentum eintreten. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gab den traditionellen Amerikanern ihren Begriff der Dämonisierung, als sie sie zu den „Trump-Erbärmlichen“ erklärte.

Die tyrannische Regierung Deutschlands, einer angeblichen „Demokratie“, hat in ihrer Behandlung von Dr. Reiner Fuellmich bereits die bösartigen Angriffe der Regierungen der USA und Großbritanniens auf Julian Assange übertroffen.

Wenn die Wahrheit nicht ausgesprochen werden kann und die Wahrheitsverkünder inhaftiert werden, ist die Freiheit völlig tot. Das ist heute die Situation in der gesamten westlichen Welt. Kann Trump den Westen wirklich von den Toten auferstehen lassen?

Die Verfolgung von Dr. Reiner Fuellmich: der größte Justizskandal, den es je in Deutschland gab

von Seba Terribilini und Cynthia Salatino

17. April 2025

Dr. Reiner Fuellmich ist international bekannt und geachtet für seine Arbeit als Anwalt für Verbraucherschutz und dafür, dass er große Prozesse gegen Unternehmensriesen wie

Volkswagen, Kühne & Nagel und die Deutsche Bank gewonnen hat.

Er war einer der Ersten, der erkannte, dass es sich bei den COVID-Maßnahmen um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelte und beschloss, zusammen mit drei anderen Anwälten den Corona-Untersuchungsausschuss zu gründen, dessen Ziel es war, die Handlungen von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und der medizinischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit der so genannten „Pandemie“ zu beleuchten.

Dank seiner brillanten Ermittlungsarbeit und nach Konsultation von mehr als 150 Wissenschaftlern und Experten aus der ganzen Welt in allen Bereichen sowie zahlreicher Whistleblower (von Pfizer, WHO, CDC, UN) konnte er eine Fülle von Beweisen für das sammeln, was er als „das größte Verbrechen, das jemals gegen die Menschheit begangen wurde“ bezeichnet.

Er war bereit, in Aktion zu treten.

Die deutschen Geheimdienste hatten jedoch in Zusammenarbeit mit dem Göttinger Staatsanwalt Simon Phillip John und den Anklägern von Fuellmich bereits beschlossen, einen Fall gegen Fuellmich zu konstruieren, um ihn zu stoppen.

Ihm wird vorgeworfen, 700.000 Euro veruntreut zu haben, was er aber in Wahrheit nicht getan hat. Angesichts der drohenden Beschlagnahmung der Bankkonten des Corona-Untersuchungsausschusses durch die deutsche Regierung im Zuge der COVID-Pandemie und des Risikos, nicht mehr in der Lage zu sein, die durch private Spenden gesammelten Mittel für ihre Ermittlungsarbeit zu verwenden, ergriffen Reiner Fuellmich und Viviane Fischer Maßnahmen, um diese Mittel zu schützen. Sie kauften Gold im Wert von 1 Mio. Euro (aktueller Wert: 1,8 Mio. Euro) und nahmen jeweils ein persönliches Darlehen auf (700.000 Euro für Reiner Fuellmich und 100.000 Euro für Viviane Fischer). Die Darlehensverträge wurden in schriftlichen, unterzeichneten Verträgen dokumentiert.

Als die Verteidigung die Unrichtigkeit der ursprünglichen Anklage nachwies, in der behauptet wurde, dass Fuellmich nicht befugt war, ein persönliches Darlehen ohne die Zustimmung des anderen Ausschussmitglieds aufzunehmen, musste der Richter eine neue Anklage erfinden, um Fuellmichs weitere Inhaftierung zu rechtfertigen. So erklärte der Richter, dass die Kredite „gefälscht“ seien.

Interessant ist, dass die frühere Göttinger Oberstaatsanwältin Reinicke, die von den Geheimdiensten gebeten worden war, ein Ermittlungsverfahren gegen Fuellmich einzuleiten, eindeutig erklärt hatte, dass es keine Gründe für ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gebe, und den Fall im Juni 2022 zu den Akten legte. Nur zweieinhalb Monate später wurde ein junger, unerfahrener Staatsanwalt

namens Simon Phillip John von Hannover nach Göttingen versetzt und mit der Aufgabe betraut, die Drecksarbeit zu erledigen, die Reinicke zuvor als ungerechtfertigt angesehen hatte.

Sowohl Richter Carsten Schindler als auch Staatsanwalt John folgen ohne den geringsten Zweifel den Anweisungen eines anderen.

Dr. Reiner Fuellmich befindet sich seit 18 Monaten unrechtmäßig in Untersuchungshaft im deutschen Hochsicherheitsgefängnis in Rosdorf. Dies, obwohl die Höchstdauer der Untersuchungshaft in Deutschland 6 Monate beträgt. Dies, nachdem er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angelockt, anschließend in Mexiko entführt und dann nach Deutschland abgeschoben wurde - ohne internationalen Haftbefehl, ohne förmlichen Auslieferungsbeschluss -, wo er dann festgenommen und inhaftiert wurde.

Die Umstände seiner illegalen Verhaftung und der anschließenden Misshandlung im Gefängnis sind sehr besorgniserregend.

Von Juni 2024 bis Dezember 2024 war Reiner Fuellmich in Isolationshaft untergebracht. Die offizielle Begründung lautete, dass er Mitgefangene rechtlich beraten habe. Fuellmich war außerdem verschiedenen Formen von Misshandlungen ausgesetzt, die eindeutig gegen seine Menschenrechte verstoßen: physische und psychische Misshandlungen, einschließlich langer Einzelhaft, Entzug von Sonnenlicht, Entzug von körperlicher Betätigung im Freien, Entzug von Schlaf, Zwang zur Wahl zwischen Duschen und einer Stunde Aufenthalt im Freien und sogar das Verbot, seine Anwälte anzurufen. Abgesehen von ihren kurzen (und überwachten) Telefongesprächen über Skype hat er seine Frau seit seiner Verhaftung nicht mehr gesehen.

Ihm sind lediglich drei Stunden pro Monat für Besuche und Telefonate zugestanden.

Darüber hinaus wurde ihm eine angemessene medizinische Versorgung verweigert, einschließlich des einfachen Zugangs zu Vitaminen.

Außerdem durfte Reiner weder seine sterbende Mutter besuchen noch an ihrer Beerdigung teilnehmen.

Sowohl die unmenschlichen Haftbedingungen als auch die Art und Weise, in der sein Prozess geführt wird, lassen ernsthafte Zweifel an der Achtung der Grundrechte im deutschen Justizsystem aufkommen.

Seit dem 10. Juni 2024 bis heute wird Reiner Fuellmich nach einer Leibesvisitation in Handschellen und Fesseln zum Gericht und zurück ins Gefängnis gebracht, eskortiert von bewaffneten Sicherheitsbeamten in gepanzerten Fahrzeugen, als wäre er ein Serienmörder!

Ihm wird ein fairer Prozess verweigert, da alle Anträge seiner Verteidiger ohne Begründung abgelehnt werden. Ab Juli 2024 ordnete Richter Schindler an, dass die Anträge und Argumente der Verteidigung nicht mehr vor dem Gericht verlesen, sondern nur noch schriftlich eingereicht werden dürfen, so dass Gerichtsbeobachter nicht mehr in der Lage sind, das Verfahren zu verstehen und ordnungsgemäß zu dokumentieren. Dieselben Zuschauer des Gerichts wurden bedroht, ebenso wie die Verteidiger von Fuellmich.

Richter Schindler weigert sich nicht nur, Zeugen der Verteidigung in den Zeugenstand zu rufen, sondern auch hartnäckig, die Person, die die Gelder tatsächlich in die Tasche gesteckt hat, als Zeuge vor Gericht zuzulassen.

Dieses „Känguru-Gerichtsverfahren“ befindet sich nun in seiner letzten Phase. Während wir dies schreiben, haben die Verteidiger ihre Schlussplädoyers beendet, und Fuellmich hat begonnen, sein letztes Schlussplädoyer vor dem Gericht zu halten, das ihn, um ihn zum Schweigen zu bringen, mindestens 12 Mal unterbrochen und ermahnt hat. Es ist zu befürchten, dass das Gericht Fuellmich eine Frist für sein Schlussplädoyer auferlegt, und seine Verteidiger zwingt, ihre Schlussplädoyers zu kürzen.

Was wir im Laufe von 51 Anhörungen erlebt haben, ist nichts weniger als ein ungeheuerlicher Fall von Behinderung der Justiz - ein Straftatbestand in Deutschland -, der die Absichten der deutschen Geheimdienste bestätigt, wie sie in ihrem Dossier über Reiner Fuellmich angegeben sind. Dieses Dossier wurde dem Gericht von einem von Fuellmichs Verteidigern vorgelegt. Darin heißt es, dass Fuellmich „um jeden Preis“ gestoppt werden müsse; dass „es notwendig ist, ein Strafverfahren gegen Fuellmich vorzubereiten, [einschließlich] der Zusammenarbeit mit Staatsanwälten und geeigneten Dritten“; und es wird empfohlen, „vertrauenswürdige Personen aus Fuellmichs engstem Kreis zu rekrutieren und einzubeziehen.“

Es war auch ihr erklärtes Ziel, Fuellmich zu verurteilen; dass „die Möglichkeit, dass [er] eine politisch exponierte Stellung erlangt, mit allen Mitteln verhindert werden muss“. Dieses Dossier, das von einem Whistleblower zur Verfügung gestellt wurde, zeigt, dass Reiner Fuellmich bereits im Jahr 2021 unter besonderer Beobachtung stand.

Es steht also außer Zweifel, dass Reiner Fuellmich auf diese Weise gestoppt werden sollte, um ihn daran zu hindern, seine wertvolle Recherchearbeit fortzusetzen und die Wahrheit über die „Pandemie“ und die sogenannten „Impfstoffe“ aufzudecken.

Fuellmich ist eindeutig ein politischer Gefangener, der dafür bestraft wird, dass er die Wahrheit gesagt hat. Sein Fall erfordert die Aufmerksamkeit internationaler Menschenrechtsorganisationen sowie die Empörung der Weltöffentlichkeit.

Die Untersuchungshaft darf niemals als Instrument zur Aufschiebung, Unterdrückung oder vollständigen Ersetzung der Justiz in Form einer legitimierten Strafe ohne ein Urteil verwendet werden.

Gerechtigkeit, freie Meinungsäußerung und die Achtung der grundlegenden Menschenrechte sind die Säulen eines demokratischen Staates nicht nur, sondern vor allem für diejenigen, die unbequeme Fragen stellen und den Mut haben, ihre Meinung zu sagen.

Übersetzung ins Deutsche: ICIC a.p.

I encourage everyone to show their support for Reiner Fuellmich by sending a letter directly to him in Germany. Reiner has been held in pre-trial detainment [prison] for 18 months. He will certainly benefit from your emotional support.

Follow Dr. Reiner Fuellmich’s YouTube channel:

https://www.youtube.com/@ReinerFuellmichNewsNetwork

Write a letter and/or postcard to Dr. Reiner Fuellmich:

JVA Bremervoerde

Dr. Reiner Fuellmich

Am Steinberg 75

D - 27432 Bremervoerde

Germany Note: Only letters and postcards are delivered to Reiner.

Reiner can not receive parcels and books. ***

If you would like to communicate directly with Inka Fuellmich and send support for Reiner’s freedom, please send your letter and/or check to the following address:

Inka Fuellmich

c/o Daisy Papp Mindset Evolution Foundation

13300 S Cleveland Ave

Suite 56

Fort Myers, FL 33907 USA Please be sure to include “Suite 56” in the address to ensure delivery. Your letter will be forwarded to Inka Fuellmich and your support is deposited in the Daisy Papp Mindset Evolution Foundation’s special bank account for Reiner and Inka Fuellmich. Note: Checks can be processed successfully when you write your check “Pay in the order of:” Daisy Papp Mindset Evolution Foundation.

Write in the memo Inka and Reiner. Thank you. The Fuellmich couple Reiner and Inka with the family dogs Annie and Jimbo appreciate you consider donating and helping for Reiner’s freedom. Funds build the basis for a successful appeal on the court’s opinion and help with the legal fees for Reiner’s freedom. ****** You can safely and easily send support for Reiner’s freedom with debit or credit card and/ or PayPal:

https://daisypapp.com/dr-reiner-fuellmich You can safely and easily send help for Reiner in Crypto currency here:

https://nowpayments.io/donation/Together You can support for Reiner’s freedom safely and easily here on the ICIC.LAW website: https://icic.law *********

The Fuellmich couple appreciates you donating and helping for Reiner’s freedom. Funds support Dr. Reiner Fuellmich’s freedom.

Thank you

Thank you

Thank you

It is important that the many good people who are working for the good for humankind, stand together and spread Reiner’s message that we are strong together. For Reiner’s freedom, for humanity’s freedom the Together369 shop is now available. Inka stated: “Weihnachtsgeschenke für ein liebevolles Miteinander” what translates to English “Christmas gifts for a loving togetherness”. Feel free to share and repost far and wide. Together for each other. Together we are strong.

All proceeds support officially and actively Reiner’s Freedom. Thank you

Thank you

Thank you

Reiner Fuellmich helped so much for our freedom and for our health. Now many million people help for Reiner’s freedom and for Reiner’s health and for Inka’s health.

“Together for Each Other.” ❤️