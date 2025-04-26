Dr. Reiner Fuellmich

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Margaret Anna Alice
Apr 27, 2025Edited

The politically motivated, illegally executed arrest and wrongful conviction of @Dr. Reiner Fuellmich reinforces what he has been warning us of for years—that the courts, the judges, the entire criminal “justice” system are all corrupt, like a cancer that has metastasized and become particularly necrotic in Germany.

I had the great honor of speaking with Reiner during my July 1, 2022, Corona Investigative Committee presentation (https://margaretannaalice.substack.com/p/a-mostly-peaceful-depopulation). When I published that video on the two-year anniversary last July 1, I compared his wrongful imprisonment with that of Julian Assange, who had just been blessedly released after fourteen years of political persecution, writing:

“Assange is free at last, but Reiner remains a political prisoner in what appears to be a stitched-up case to discredit a truth-teller and intimidate fellow dissidents.”

Assange’s victory is thanks in large part to the worldwide #FreeAssange movement. We need a corresponding #FreeReiner movement to achieve his liberation, perhaps even with Julian and @Stella Assange‘s advocacy.

For years, Reiner fought for our freedom, access to life-saving information, and justice on behalf of those targeted by tyrannical entities, cruelites, and philanthropaths. Now he needs us to fight for him.

https://margaretannaalice.substack.com/p/my-corona-investigative-committee

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Elroy
Apr 27, 2025

Dr. Fuellmich, I want to relay an incredibly appreciative “Thank you” to you for all you’ve done throughout everything that has happened! You are a warrior, Sir! A maverick that drove truth, honesty, and transparency from the very beginning, and all that flew directly in the face of everything that has been happening.

You were one of the first voices that I came across when I started to realize something was terribly wrong. You are such a balanced and sane voice within all the weirdness, and with the round table discussion panels that you held, I learned so much. That put me on my own journey, and now I know Sooooo much more than I ever thought I would learn. I learned that I am, myself, in the midst of one of the tentacles of all this, both in where I live and where I work. I never would’ve thought that possible.

I’ve noticed that within all the independent voices that have come forth over the years, the ones that really speak truth are constantly attempted to be muted and shut down. You always fight through that. You have my utmost respect and appreciation! Hats off to you, Sir!

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